Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Elveda Rumeli, Kırgın Çiçekler, Kalk Gidelim, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Kısmet gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Kupacı'dan müjdeli haber geldi.

Kerem Kupacı ve avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı aşklarını evlilikle taçlandırdı. Sedef Adası'nda nikah masasına oturan ünlü çiftin nikahı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kerem Kupacı'ya sosyal medyada, 'Bu adam liseye gidiyordu', ' Bir ömür boyu mutluluklar dilerim', 'Pikaçu hep mutlu ol' gibi yorumlar yapıldı.







