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  4. Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 09:12
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Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Kerem Kupacı uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile nikah masasına oturdu.

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Elveda Rumeli, Kırgın Çiçekler, Kalk Gidelim, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Kısmet gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Kupacı'dan müjdeli haber geldi.

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Kerem Kupacı ve avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı aşklarını evlilikle taçlandırdı. Sedef Adası'nda nikah masasına oturan ünlü çiftin nikahı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kerem Kupacı'ya sosyal medyada, 'Bu adam liseye gidiyordu', ' Bir ömür boyu mutluluklar dilerim', 'Pikaçu hep mutlu ol' gibi yorumlar yapıldı.

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Express


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Kerem Kupacı hayat bilgisi
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