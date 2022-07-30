MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayat Bilgisi’nin unutulmaz karakterlerinden Afet Hoca’yı yıllar sonra gören inanamadı! Perran Kutman adeta yıllara meydan okumuş

Hayat Bilgisi’nin unutulmaz karakterlerinden Afet Hoca’yı yıllar sonra gören inanamadı! Perran Kutman adeta yıllara meydan okumuş

30.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003-2006 yılları arasında ekranlara gelen Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı döneme damga vurdu. Komedi dizisinde Afet Hoca karakterine hayat veren Perran Kutman'ın son hali görenleri şaşırttı.

Hayat Bilgisi’nin unutulmaz karakterlerinden Afet Hoca’yı yıllar sonra gören inanamadı! Perran Kutman adeta yıllara meydan okumuş

Konusu ve oyuncularıyla seyircilerin aklına kazınan Hayat Bilgisi dizisi, yıllar sonra oyuncuların son halleriyle gündeme geliyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Perran Kutman adeta yıllara meydan okumuş...

PERRAN KUTMAN'IN SON HALİ

Perran Kutman, 7'den 77'ye neredeyse herkesin izlediği Hayat Bilgisi dizisindeki Afet Hoca rolüyle akıllara kazındı. 1949 doğumlu 72 yaşındaki Perran Kutman'ın son hali şaşırttı.

Hayat Bilgisi’nin unutulmaz karakterlerinden Afet Hoca’nın son hali görenleri şaşırttı! Perran Kutman adeta yıllara meydan okumuş

PERRAN KUTMAN HAKKINDA

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Perran Kutman çok sayıda dizi, sinema filminde rol aldı. Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Aslan Bacanak, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Petrol Kralları, Görgüsüzler, Ödlek, Perihan Abla, Şehnaz Tango gibi yapımlarda rol alan Perhan Kutman'ın Yaşam Boyu Onur Ödülü de dahil olmak üzere sanat alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Hayat Bilgisi’nin unutulmaz karakterlerinden Afet Hoca’nın son hali görenleri şaşırttı! Perran Kutman adeta yıllara meydan okumuş

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (30.07.2022)

Under Armour kadın ve erkek ürünleri

Ev ve yaşam ürünlerinde çok al az öde

Xiaomi Mi Smart air fryer 3.5 litre fritöz

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro beyaz akıllı robot süpürge

Samsung klimalar

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlhan İrem'e veda! Vasiyeti yerine geldiİlhan İrem'e veda! Vasiyeti yerine geldi
İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor
Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Perran Kutman hayat bilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...

Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Araç sahipleri dikkat! Bu kez zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Bu kez zam geldi...

İlginizi Çekebilir

Bir gecede hayatı karardı: Uyandığında çığlık attı

Bir gecede hayatı karardı: Uyandığında çığlık attı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.