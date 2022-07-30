Hayat Bilgisi’nin unutulmaz karakterlerinden Afet Hoca’yı yıllar sonra gören inanamadı! Perran Kutman adeta yıllara meydan okumuş

Konusu ve oyuncularıyla seyircilerin aklına kazınan Hayat Bilgisi dizisi, yıllar sonra oyuncuların son halleriyle gündeme geliyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Perran Kutman adeta yıllara meydan okumuş...
Perran Kutman, 7'den 77'ye neredeyse herkesin izlediği Hayat Bilgisi dizisindeki Afet Hoca rolüyle akıllara kazındı. 1949 doğumlu 72 yaşındaki Perran Kutman'ın son hali şaşırttı.
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Perran Kutman çok sayıda dizi, sinema filminde rol aldı. Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Aslan Bacanak, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Petrol Kralları, Görgüsüzler, Ödlek, Perihan Abla, Şehnaz Tango gibi yapımlarda rol alan Perhan Kutman'ın Yaşam Boyu Onur Ödülü de dahil olmak üzere sanat alanında birden fazla ödülü bulunuyor.
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