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Hayat Bugün dizisinin Barış'ı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

19.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli rolüyle akıllara kazınan Ulaş Tuna Astepe, yeni dizi Hayat Bugün ile ekranlarda yerini alacak. Hayat Bugün dizisinde Barış rolüne hayat veren Ulaş Tuna Astepe'nin hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Hayat Bugün dizisinin Barış'ı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte merak edilenler...

Hayat Bugün dizisinin Barış'ı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

Ekranların tanınan simalarından biri olan Ulaş Tuna Astepe'nin yaşamı araştırılmaya başlandı. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamlayan Ulaş Tuna Astepe lisans eğitimini tiyatro üzerine aldı. Peki Hayat Bugün dizisinin Barış'ı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte merak edilenler...

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

5 Mayıs 1988 doğumlu Ulaş Tuna Astepe 34 yaşındadır. İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okudu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde aldı.

2008'de Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptı. Sonrasında tiyatro ve televizyon projelerinde yer aldı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir rolüne hayat verdi.

ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2012-2015/ Karadayı
2015 /Analar ve Anneler
2017 /Rüya
2018-2019 /Sen Anlat Karadeniz
2021-2022/ Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
2022- Hayat Bugün

2016 /Körfez

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