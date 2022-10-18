Hayat Bugün dizisi SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Hayat Bugün dizisinin çekimleri 8 Eylül itibarıyla başladı. Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel gibi oyuncular bulunuyor. Peki Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un eski ve köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Zor bir dönemden geçen Hisarönü Hastanesi'nin hikayesi genç, idealist bir başhekimin gelişiyle yeniden yazılır. Barış bir yandan hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da hayatındaki zorluklarla mücadele edecektir.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),

Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),

Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),

Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),

Mert Denizmen; ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ,

Şerif Erol; "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor).

