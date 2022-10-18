MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

18.10.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün dizisinin seyircilerle buluşmasına kısa bir zaman kaldı. Dizinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Başrolünde ekranların tanınan simalarının yer aldığı Hayat Bugün dizisi, Ne Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak ekranlarda yerini alacak. Peki Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

Hayat Bugün dizisi SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Hayat Bugün dizisinin çekimleri 8 Eylül itibarıyla başladı. Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel gibi oyuncular bulunuyor. Peki Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un eski ve köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Zor bir dönemden geçen Hisarönü Hastanesi'nin hikayesi genç, idealist bir başhekimin gelişiyle yeniden yazılır. Barış bir yandan hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da hayatındaki zorluklarla mücadele edecektir.

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),

Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),

Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),

Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),

Mert Denizmen; ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ,

Şerif Erol; "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor).

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para... Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...
Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşımCinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşım
Özel hayat itirafı! Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yer...Özel hayat itirafı! Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yer...
Anahtar Kelimeler:
yeni dizi Oyuncu tuna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.