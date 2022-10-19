Hayat Bugün dizisinin Suzan'ı Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

Seneler içerisinde birçok farklı projeyle ekran önüne geçen Hazar Ergüçlü şimdi Hayat Bugün dizisinde Suzan rolünü canlandıracak. 30 yaşındaki oyuncu Medcezir ve Kuzey Güney dizileriyle iyi bir çıkış yapmıştı. Peki Hayat Bugün dizisinin Suzan'ı Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü nereli? İşte Hazar Ergüçlü'nün dizileri ve filmleri...

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1 Ocak 1992 Kuzey Kıbrıs doğumlu Hazar Ergüçlü 30 yaşındadır. Kuzey Güney, Medcezir dizileriyle tanındı. Seneler içerisinde birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk alanında birçok ödülü bulunuyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ DİZİLERİ

2011-2013 /Kuzey Güney/ Simay Canay /Başrol oyuncusu

2013-2015 /Medcezir/ Eylül Buluter/ Başrol oyuncusu

2015 /Analar ve Anneler/ Kader Ayaz/ Başrol oyuncusu

2016 /Yüksek Sosyete /Cansu Koran /Başrol oyuncusu

2017-2018 /Hayat Sırları /Seher Kuzgun/ Başrol oyuncusu

2018 /Dudullu Postası/ Melis /Başrol oyuncusu

2018-2020 /Hakan: Muhafız /Zeynep Erman/ Başrol oyuncusu

2020-2021 /Alev Alev /Çiçek Görgülü /Başrol oyuncusu

2020 /Menajerimi Ara/ Kendisi/ Konuk oyuncu

2021 /Saklı /Aslı/ Başrol oyuncusu

2022- Hayat Bugün /Suzan Mayer /Başrol oyuncusu

2022- Sadece Arkadaşız/ Ece/ Başrol oyuncusu

HAZAR ERGÜÇLÜ FİLMLERİ

2010 /Gölgeler ve Suretler/ Ruhsar /Başrol oyuncusu

2012 /Açlığa Doymak/ Sena /Başrol oyuncusu

2013 /Benim Dünyam/ Ayla/ Başrol oyuncusu

2017 /Cebimdeki Yabancı /Demet /Konuk oyuncusu

2017 /Kar/ Müzeyyen/ Başrol oyuncusu

2018 /Gerçek Kesit: Manyak/ Leyla/ Yardımcı oyuncu

2018 /Ahlat Ağacı /Hatice Karasu/ Başrol oyuncusu

2018 /Her Şey Seninle Güzel/ Melisa/ Başrol oyuncusu

2022 /Gönül/ Sümbül /Başrol oyuncusu

HAZAR ERGÜÇLÜ ÖDÜLLERİ