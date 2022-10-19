Hayat Bugün dizisinin Suzan'ı Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

Seneler içerisinde birçok farklı projeyle ekran önüne geçen Hazar Ergüçlü şimdi Hayat Bugün dizisinde Suzan rolünü canlandıracak. 30 yaşındaki oyuncu Medcezir ve Kuzey Güney dizileriyle iyi bir çıkış yapmıştı. Peki Hayat Bugün dizisinin Suzan'ı Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü nereli? İşte Hazar Ergüçlü'nün dizileri ve filmleri...
1 Ocak 1992 Kuzey Kıbrıs doğumlu Hazar Ergüçlü 30 yaşındadır. Kuzey Güney, Medcezir dizileriyle tanındı. Seneler içerisinde birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk alanında birçok ödülü bulunuyor.
2011-2013 /Kuzey Güney/ Simay Canay /Başrol oyuncusu
2013-2015 /Medcezir/ Eylül Buluter/ Başrol oyuncusu
2015 /Analar ve Anneler/ Kader Ayaz/ Başrol oyuncusu
2016 /Yüksek Sosyete /Cansu Koran /Başrol oyuncusu
2017-2018 /Hayat Sırları /Seher Kuzgun/ Başrol oyuncusu
2018 /Dudullu Postası/ Melis /Başrol oyuncusu
2018-2020 /Hakan: Muhafız /Zeynep Erman/ Başrol oyuncusu
2020-2021 /Alev Alev /Çiçek Görgülü /Başrol oyuncusu
2020 /Menajerimi Ara/ Kendisi/ Konuk oyuncu
2021 /Saklı /Aslı/ Başrol oyuncusu
2022- Hayat Bugün /Suzan Mayer /Başrol oyuncusu
2022- Sadece Arkadaşız/ Ece/ Başrol oyuncusu
2010 /Gölgeler ve Suretler/ Ruhsar /Başrol oyuncusu
2012 /Açlığa Doymak/ Sena /Başrol oyuncusu
2013 /Benim Dünyam/ Ayla/ Başrol oyuncusu
2017 /Cebimdeki Yabancı /Demet /Konuk oyuncusu
2017 /Kar/ Müzeyyen/ Başrol oyuncusu
2018 /Gerçek Kesit: Manyak/ Leyla/ Yardımcı oyuncu
2018 /Ahlat Ağacı /Hatice Karasu/ Başrol oyuncusu
2018 /Her Şey Seninle Güzel/ Melisa/ Başrol oyuncusu
2022 /Gönül/ Sümbül /Başrol oyuncusu
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