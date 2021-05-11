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Hayat dersi niteliğindeki söz! Baba ve oğlun bu hikayesi yürekleri ısıtacak

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne ve babalar için çocukları en kıymetli hazineleridir. Çoğu ebeveyn çocuklarının daha iyi şartlarda büyümesi ve yetişmesi için kendi hayatlarından fedakarlık yapar. İşte bu hikaye fedakarlığın ve saf sevginin en güzel halini sizlere gösterecek.

Çocukların özellikle yeni konuşmaya başladıkları zamanlarda gördükleri her şeyi ‘Bu ne?’ sorusuyla gösterdikleri alışıldık bir durumdur. Ders niteliğindeki bu hikayenin kahramanları yaşlı bir baba ve onun canından çok sevdiği oğlu olacak.

Yaşlı bir adam ve oğlu beraberce oturuyordu. Onların tam önündeki pencereye birden bire karga kondu. O anda baba, “O ne?” diye sordu. Oğlu sakin bir ses tonuyla “Karga” diyerek cevap verdi. Adam “O ne?” sorusunu üst üste dört kez sordu ve oğlu bağırmaya başladı. Oğlan, “Yüz kere sordun, karga diyorum karga! Duymuyor musun beni?” diye öfkeyle yerinden kalktı. Oğlunun yerine oturmasını söyleyen baba, ayağa kalkarak yan odaya geçti. Bu sefer elinde bir defterle geri döndü. Oğluna dönerek bir sayfayı gösterdi ve “Yüksek sesle oku şimdi bunu” dedi.

Oğlu babasının gösterdiği sayfayı okumaya başladı. Sayfada, “Bugün üç yaşındaki oğlumla parkta otururken karganın biri önümüze kondu. Oğlum onun bana ne olduğunu tam 21 kez sordu ve ben de ‘karga’ olduğunu 21 kez söyledim. Her verdiğim cevapta aynı sevgiyle ona sarıldım” ifadeleri yer alıyordu.

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