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Kanserli oğlunun ameliyat izini dövme olarak yaptıran babanın hikayesi duygulandırdı

Seray Üstün Seray Üstün
07.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgi dolu bir baba, kanser tedavisi gören oğlunun özgüvenini yerine getirmek için bir onun ameliyat izini dövme olarak yaptırdı. Oğlunun ameliyat iziyle eşleşen bir dövme yaptıran baba, onun kendisini bir nebzede olsa iyi hissetmesi için uğraştı.

Kanserli oğlunun ameliyat izini dövme olarak yaptıran babanın hikayesi duygulandırdı

Gabriel Marshall, kanserle mücadelesini çocuk yaşlarında başlattı. Küçük bedeninin kanserle verdiği savaşta Marshall’in en büyük destekçisi ise babası oldu. Yaşıtlarından oldukça zor bir hayat geçiren Marshall’ı tedavi sürecinde babası bir an olsun onu yalnız bırakmadı. Tedavisindeki ilaçlar ve iz bırakan ameliyatlar Marshall’ın hayatını değiştirdi. Josh isimli baba ise oğlunun kanser yüzünden kendini kötü hissetmesinin önüne geçmek ve özgüvenini yerine getirmek için özverili bir davranışa imza attı.

çocuk

John isimli baba, oğlunun başında ameliyattan sonra oluşan yara izini kendisine dövme olarak seçti. Yara izinin birebir şeklinde dövme yaptırdı. Böylece oğlunun kendini kötü hissetmesini azaltmak ve özgüvenini arttırmak istedi.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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