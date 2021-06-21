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Hayatı boyunca en büyük hayali model olmaktı! Sakal bırakmasıyla en büyük isteğini gerçekleştirdi

21.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern dünya düzeni içinde artık yaş aralıkları hayallerin gerçekleşmesine engel olmaktan uzaklaştı. Kimileri sakin bir sahil kasabasına yerleşmek için emeklilik dönemini beklerken kimileri de ilerleyen yaşına aldırmadan hala hayallerinin peşinden koşmayı başarıyor. Paris'te yaşayan 65 yaşındaki Philippe Dumas, çocukluk hayalini gerçekleştirerek model oldu.

Hayatı boyunca en büyük hayali model olmaktı! Sakal bırakmasıyla en büyük isteğini gerçekleştirdi

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Philippe Dumas, 2015 yılında 30 yıllık iş hayatını tamamlayarak emekli oldu. Çocukluğundan beri en büyük hayali ise model olmaktı.

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Hayatı oldukça sıradan bir şekilde giderken sakallarını uzatmaya karar verdi. Sonrasında ise hayatının değişimi büyük bir hızla geldi.

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Sosyal paylaşım sitesine fotoğraflarını yükleyen Dumas'ın paylaşımları büyük ilgi gördü. Bir modacının fotoğrafları görmesi üzerine Dumas ilk iş tekliflerini aldı. Altı ay içinde iki ünlü giyim markasının moda çekimlerinde poz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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