Hayatı boyunca en büyük hayali model olmaktı! Sakal bırakmasıyla en büyük isteğini gerçekleştirdi

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Philippe Dumas, 2015 yılında 30 yıllık iş hayatını tamamlayarak emekli oldu. Çocukluğundan beri en büyük hayali ise model olmaktı.

Hayatı oldukça sıradan bir şekilde giderken sakallarını uzatmaya karar verdi. Sonrasında ise hayatının değişimi büyük bir hızla geldi.

Sosyal paylaşım sitesine fotoğraflarını yükleyen Dumas'ın paylaşımları büyük ilgi gördü. Bir modacının fotoğrafları görmesi üzerine Dumas ilk iş tekliflerini aldı. Altı ay içinde iki ünlü giyim markasının moda çekimlerinde poz verdi.



