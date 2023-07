Hayatımın Neşesi'nin Rüçhan'ı Selma Güner'i kimdir, nereli, kaç yaşında? Selma Güneri'nin hayatı ve biyografisi

Selma Güneri ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin Rüçhan'ı Selma Güneri merak konusu oldu. İşte Selma Güneri hakkında hakkında merak edilenler...

SELMA GÜNERİ KİMDİR?

Selma Güneri 31 Ocak 1951 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Selma Güneri, ses sanatçısı Lütfi Güneri'nin kızı, orkestra şefi ve şarkıcı Çetin İnöntepe'nin kardeşidir. Babası Lütfi Güner 1967'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

İlkokulu Amerika'da, ortaokulu Şişli Koleji'nde okudu. Ardından devam ettiği Kandilli Kız Lisesi'nin orta kısmından sonra öğrenimini bıraktı.

1964 yılında Perde Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olmasının ardından Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle sanat hayatına başladı. Çok sayıda film ve dizide rol aldı.

Selma Güneri, 1966 yılında oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut Sezgin adında oyuncu olan bir oğlu olan ünlü oyuncu ve eşi aldıkları kararla 1979 yılında boşandılar. 1980 yılında baterist Asım Ekren ile nişanlandı ve ayrıldıktan 10 yıl sonra Asım Ekren ile evlendi. 1994 yılında boşandılar.

HAYATIMIN NEŞESİ'NİN RÜÇHAN'I SELMA GÜNERİ'NİN FİLMOGRAFİSİ

1964: Beş Şeker Kız

1964: Dullar Tercih Edilir

1964: İstanbul'un Kızları

1964: On Korkusuz Adam

1964: Sen Vur Ben Kırayım

1964: Şu Kızların Elinden

1965: Ağlayan Gözler

1965: Ben Öldükçe Yaşarım

1965: Kasımpaşalı Recep

1965: Kasımpaşalı

1965: On Korkusuz Kadın

1965: Şekerli Misin Vay Vay

1965: Sevmek Seni

1965: Şoför Nebahat Bizde Kabahat

1965: Son Kuşlar

1965: Tehlikeli Adam

1965: Yasak Sokaklar

1965: Akrep Kuyruğu

1965: Başlık

1965: Bitmeyen Korku

1965: Bitmeyen Yol

1965: Cezmi Band 007.5

1965: Gizli Emir

1965: Kanlı Meydan

1966: Affedilmeyen

1966: Korkusuz Adam

1966: Malkoçoğlu

1966: Namus Kanla Yazılır

1966: Acı Tesadüf

1966: Akşam Güneşi

1966: Beyoğlu Esrarı

1966: Can Düşmanı

1966: Çılgın Gençlik

1966: Günah Çocuğu

1966: İslamoğlu

1966: Kader Çıkmazı

1966: Kanlı Hıdrellez

1966: Kanlı Mezar

1966: Korkunç Arzu

1966: Nikahsızlar

1966: Türkün Aşkı Başkadır

1967: Ringo Kazım

1967: Ağır Suç

1967: Aşkınla Divaneyim

1967: Dördü De Seviyordu

1967: Evlat Uğruna

1967: Korkunç Yumruk

1967: Ringo Gestapo'ya Karşı

1968: Kanlı Nigar

1968: Kezban

1968: İnsan İki Kere Yaşar

1968: Kadın Asla Unutmaz

1968: Maskeli Beşler

1968: Maskeli Beşlerin Dönüşü

1968: Yaşamak Haram Oldu

1969: Acı İle Karışık

1969: Aşk Yarışı

1969: Gizli Emir

1969: Mazimdeki Kadın

1970: Gölgedeki Adam

1970: Talihsiz Baba

1972: Sev Dedi Gözlerim

1974: Askerin Dönüşü

1974: Boşver Arkadaş

1974: Dayı

1974: Sahipsizler

1974: Yayla Kızı

1976: Babanın Suçu

1976: Her Gönülde Bir Aslan Yatar

1976: Tuzak

1976: Hamza Dalar Osman Çalar

1976: Saffet Beni Affet

1977: Benim Altı Sevgilim

1978: Görünmeyen Düşman

1978: Bir Kadının Penceresinden

1981: Unutulmayanlar

1987: Elif AnaAyşe Kız

1992: Küçük Şeyler

1994: Zapping Ailesi

1996: Hoşçakal İstanbul

1996: Mum Kokulu Kadınlar

1998: Her Şey Oğlum İçin

2001: Dedem, Gofret ve Ben

2003: Kırık Ayna

2004: Paydos

2004: Zümrüt

2005: Hepimiz Kardeşiz

2005: Nehir

2007: İki Yabancı

2011: Dinle Sevgili

2023: Hayatımın Neşesi