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Hayatını, aracına çarptığı polis kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde yol kenarında duran polis aracına arkadan hızla gelerek çarpan sürücü, aracın içinden çıkamadı. Araçta yangın çıkarken, duran araçtaki polis memuru sürücüyü kurtarıyor. Yaşanan o korku dolu anlar polis aracının arkasında bulunan kameraya yansıyor.

ABD’nin Florida eyaletinde bir sürücünün hayatını, aracına çarptığı polis kurtardı. Polis aracındaki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, 35 yaşındaki Fernando Xavier Espinoza’nın, aracının kontrolünü kaybederek sol şeritteki bariyerlere çarptığı ve daha sonra yol kenarında duran devriye aracına çarparak durduğu görülüyor.

Daha sonra, çarpmanın etkisiyle aracı yanan sürücüyü, çarptığı polis memuru kollarından çekerek aracın dışına çıkarıyor. Olayı gören bir başka sürücü ise aracından inerek yangın tüpüyle yanan aracı söndürüyor. (DHA)

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