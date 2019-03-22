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Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral gözyaşlarına boğuldu

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 22.03.2019 22:32 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları sunucu Nur Viral'i gözyaşlarına boğduç

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına konuk olan uzman Canten Kaya, izleyiclerin özel hayatlarında yaşadıkları sorunları canlı yayında cevapladı. Canlı yayına telefonla bağlanan Şehnaz Hanım'ın anlattıkları herkesi duygulandırdı.

Eşiyle çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen Şehnaz Hanım tüp bebek tedavisine gittiğinde ise rahim kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi. Kocasının çocuk sahibi olmayı çok istemesinden dolayı ayrılmayı teklif ettiğini ancak eşinin kabul etmediğini söyleyen kadın izleyicinin söyledikleri Nur Viral'i ağlattı.

Yaşadıklarını anlatan izleyici, "7 yıldır evliyim. Biz anne baba olamadık ve tüp bebek yapmaya karar verdik. Ancak tüp bebek yapmaya gittiğimizde rahim kanseri olduğumu öğrendim. Teşhis çok geç konulduğu için rahmimi aldırmaktan başka çare yok. Doktor bana 'Size dışardan bakan kadın olarak görebilir, ancak kadın değilsiniz' dedi. Eşim hiç bir şekilde yaşanmıyor konuşmaya. Evlat edinmek istedim ancak eşim kabul etmedi. Kendisi çocuk sahibi olmayı çok istiyor. Eşime bu nedenle boşanmayı teklif ettim ancak kabul etmedi. Ama ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmamasından dolayı büyük pişmanlık ve üzüntü yaşarsa diye korkuyorum" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Nur Viral ile uzman Canten Kaya da kadın izleyiciye tavsiyelerde bulundu.

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nur viral beyaz tv hayatta her şey var

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayret hep ağzı açıkta şok oluyordu, şimdi de ağlayarak reyting yapmak istiyor galiba
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