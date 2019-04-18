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Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraflar!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 18.04.2019 21:46 | Son Güncelleme

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunumuyla yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında, isimini vermek istemeyen kadının kocasıyla ilgili itirafları programa damga vurdu. Sunucu Nur Viral olayla ilgili, "Kanım dondu." ifadelerini kullandı.

Hayatta Her Şey Var programına katılan ismini vermek istemeyen kadın seyircinin kocasıyla ilgili itirafları programa damga vurdu."

"5 LİRA BİLE İSTEYEMEZDİM"

Kocasının kendisini aldattığını söyleyen ismini vermek istemeyen kadın seyirci, "Ben 25 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var eşim beni aldattı. Bunu beni çocuklarım öğrendi. Benim kızım arkadaşına mesaj atacakken babasıyla başka kadınların fotoğraflarını görüyor. Kızım bana önce söylemedi daha sonra söylemek zorunda kaldı. Ben eşimin beni bir kadınla aldattığını düşünüyordum ama bir sürü kadın olduğu ortaya çıktı. Bu kadınları içinde yaşı küçük olanlarda var. Eşim o kadınlara bir şeyler alarak kandırıyor. Ben ise ev için para istediğimde bana küfür ediyordu. 5 lira bile isteyemezdim." ifadelerini kullandı.

"KANIM DONDU"

Programın sunucusu Nur Viral ile konuk sunucu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Nur Viral, olayla ilgili, "Duyduklarıma inanamıyorum kanım dondu. Sakın ola hukuktan vazgeçmeyin ve adaletine güvenin." ifadelerini kullandı.

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nur viral beyaz tv

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
EN AHLAKSIZ VE YALAN DOLAN BIR KANAL İĞRENC HEPSİ
kurmaca... ee nede olsa melihin kanalı
KOCA BİR YALAN kanalı kimse izlemeyince
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