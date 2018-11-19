Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin itirafı, hem ekran başındaki hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

"KENDİMİ ENGELLEYEMİYORUM"

Ailesi tarafından sevmediği bir adamla evlendirildiğini belirten kadın izleyici, "Kocamı aldattığım kişinin AVM'de mağazası var. Tanıştık. Kendisi de evli. Hatamın farkındayım. Ama mutsuz olduğum için kendimi engelleyemiyorum. Vicdanen çok rahatsızım" dedi.

34 yaşında olduğunu belirten kadın izleyicinin itirafı sonrası program yorumcusu çeşitli tavsiyelerde bulundu.

