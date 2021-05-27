Hayatta kalmak için öldürür müsünüz? Mignonette olayının akıllara durgunluk veren çarpıcı gerçeği

1884 yılının ilkbaharında Avustralyalı avukat John Hery, ülkesine götürmek için İngiltere’den Mignonette isimli bir yat satın aldı. Yatını Avustralya’ya götürmek için dört kişiyle anlaştı. 19 Mayıs 1884 yılında yola çıkan Mignonette ve mürettebatı tarihe damga vuracak bir olay yaşayacaklarından habersizdi. Mignonette’nin kaptanı Tom Dudley, 31 yaşında kendini kanıtlamış bir denizciydi. Mürettebatından Ned Brooks ve arkadaşı Edwin Stephens da aynı şekilde deneyimli denizcilerdi. Mürettebatın son üyesi Richard Parker ise 17 yaşındaydı ve açık denizde ilk yolculuğunu yapacaktı.

Southampton’dan yelken açan gemi, Ümit Burnu’nu dolaşabilmek için güneye doğru bir rota çizdi. Dinlenmek ve ihtiyaçlarını karşılamak adına bu rotada belirli duraklar da işaretlenmişti. 5 Temmuz günü Madeira’dan Cape Town’a doğru yola çıkan Mignonette, dev bir dalga tarafından batırıldı. Mürettebat kısa bir sürede geminin botuyla kaçmayı başarmıştı. Ancak yanlarına yeterli miktarda yiyecek ve içecek almaya vakitleri olmadı. Mignonette’nin dört kişilik mürettebatı Güney Atlantik’te karadan yüzlerce mil uzaklıkta açık bir botta mahsur kalmıştı. 12 gün boyunca şalgamla beslenerek hayatta kalmaya çalıştılar. Balık tutmak için uygun malzemeleri yoktu. Sadece bir kere kaplumbağa yakalamayı başarmışlardı.