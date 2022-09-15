Hayatta kalması bir mucize! Metronun kapısını açıp boşluğa işemeye çalışınca...

Piccadilly Line servisinde seyahat eden yolcu, sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkmıştı. Londra yolcular tehlike arz ettiği konusunda uyarılsa da metro vagonları arasındaki kapılar tren hareket halindeyken açılabilir. Yolcu da bunu bir ihtiyaç için kullanmaya karar verdi ve vagonlar arasındaki boşluğu tuvalet olarak kullanmak istedi.

AĞIR YARALAR ALDI

Ancak tren birden hareket etmeye başlayınca olanlar oldu. Adamın kafası sıkıştı ve ciddi yaralarla olaydan kurtuldu ancak hayatta kalmış olması birçok insan tarafından büyük bir şans olarak görüldü. Çünkü bu, Nisan ve Haziran ayları arasında Londra ulaşımında yaşanan 43 ciddi yaralanmadan biriydi ve ayrıca bir de ölüm yaşanmıştı.



