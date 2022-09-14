Müşterisinin saçını kuruturken bir anda fön makinesi patladı! Berber ve müşterisi hayatını kaybetti

Bangladeş’in Kanchpur kentinde bir berber dükkanında yaşanan kaza ülke gündemine yerleşti. Ashraful Islam adlı berber dükkanında bir müşterisini tıraş ettiği sırada dehşeti yaşadı. Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri korkunç kaza anını saniye saniye gösterdi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde berberin elindeki kurutma makinesinin fişini prize taktığı görülüyor. Ardından ise ismi Hridoy Hasan olarak açıklanan müşterisinin saçlarına şekil vermeye başlıyor. Her şey kontrol altında giderken berberin elindeki fön makinesi bir anda patladı ve hem berber hem de müşterisi alevlerin ortasında kaldı. Her iki kurbanın da Şeyh Hasina Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsü'ne götürüldüğü ancak maalesef yaralarına yenik düştüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanının nedeni henüz kesin olarak belirtilmedi. Ancak yapılan incelemeler sonucunda uzmanlar yangını metanol bazlı tıraş losyonunun aşırı kullanımına bağlıyor. Berberin yetersiz havalandırma sisteminin kimyasalın saç kurutma makinesine sızmasına neden olduğu düşünülüyor.



