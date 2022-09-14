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  4. Müşterisinin saçını kuruturken bir anda fön makinesi patladı! Berber ve müşterisi hayatını kaybetti

Müşterisinin saçını kuruturken bir anda fön makinesi patladı! Berber ve müşterisi hayatını kaybetti

14.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir berber dükkanının güvenlik kamerasından çekilen görüntüler paylaşıldı. Saç kurutma makinesini prize takan bir berber müşterisinin saçını kurutmak isterken korkunç bir kaza yaşadı. Berberin elinde fön makinesi bir anda bomba gibi patladı ve yanmaya başladı. Kısa sürede berber dükkanının alev alması sonucunda iki kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’in Kanchpur kentinde bir berber dükkanında yaşanan kaza ülke gündemine yerleşti. Ashraful Islam adlı berber dükkanında bir müşterisini tıraş ettiği sırada dehşeti yaşadı. Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri korkunç kaza anını saniye saniye gösterdi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

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Güvenlik kamerası görüntülerinde berberin elindeki kurutma makinesinin fişini prize taktığı görülüyor. Ardından ise ismi Hridoy Hasan olarak açıklanan müşterisinin saçlarına şekil vermeye başlıyor. Her şey kontrol altında giderken berberin elindeki fön makinesi bir anda patladı ve hem berber hem de müşterisi alevlerin ortasında kaldı. Her iki kurbanın da Şeyh Hasina Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsü'ne götürüldüğü ancak maalesef yaralarına yenik düştüğü bildirildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Kazanının nedeni henüz kesin olarak belirtilmedi. Ancak yapılan incelemeler sonucunda uzmanlar yangını metanol bazlı tıraş losyonunun aşırı kullanımına bağlıyor. Berberin yetersiz havalandırma sisteminin kimyasalın saç kurutma makinesine sızmasına neden olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berber Kuaför fön makinesi
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