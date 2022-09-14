Lunaparkta feci kaza! Anne iki çocuğuyla birlikte metrelerce yüksekten yere çakıldı

Brezilya’daki bir lunaparkta yaşanan kaza sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir anne ve iki çocuğunun eğlencesi hastanede sonuçlandı. Kazaya ilişkin görüntülerde anne ve çocuklarının büyük bir mutlulukla oyuncağa bindikleri anlar kaydedildi. Uzay temalı oyuncak yolculuğuna başlayarak metrelerce yükseğe çıktı ve ardından kontrolsüz bir şekilde yere çakıldı. Kaza sırasında anne ve çocukları omurilik yaralanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

LUNAPARK KAPATILDI

Brezilya'nın Avenida Jaime de Castro kentindeki olay yerine sağlık uzmanları çağrıldı ve tema parkın olaydan kısa bir süre sonra kapatıldığı anlaşıldı. Mühendisler kaza nedenine ilişkin araştırmalarını devam ettirirken olaya ilişkin raporda oyuncağın yere öngörülemez bir hızla düştüğü ifade edildi.



