Hayattayken ölü ilan edildiler! Aslında birlikte taziye mektuplarını okuyorlardı

63 yaşındaki Ben Gibson, 65 yaşındaki karısı Gill'in bankasını bir kart sorunu hakkında aradığında, kendisine eşinin öldüğü söylendiğinde hayrete düştüğünü anlattı. Takip eden günlerde, eşini kendisinin ölümü için yazılmış taziye mektuplarını okurken bulduğunda ise yaşadığı şok ikiye katlandı.

ZORLUK ÇEKTİLER

Çift, bir şekilde ölü ilan edilmiş ve bütün finansal hareketleri bu sebeple durdurulmuştu. Sorunun çözümü için bankalarını ziyaret etseler de ve hayatta olduklarını gösterseler de sorun uzun bir süre çözülmedi ve büyük ekonomik zorluklarla baş başa kaldılar.

WEBSİTELERİ ARACILIĞIYLA MÜMKÜN

Bankalarıyla yaptıkları görüşmeler, harici bir kurumun ölümlerini ilan ettiğini ortaya çıkardı. Durum garip gibi görünse de aslında mümkündü. Çünkü ölümlerden sonra vefat eden kişilerin yakınlarına kolaylık sağlamak amacıyla kurulmuş, sadece kişinin adını ve bankanın yerini paylaşarak ölümünü ilan edebileceğiniz websiteleri vardı.

İNANAMIYORLAR

Çiftin mağduriyeti, olabildiğince kısa sürede giderilmeye çalışıldı. Banka da üzüntülerini dile getirdi ve durumun araştırıldığını bildirdi. Ayrıca çifte mağduriyetlerinden dolayı ödeme de yapıldı. Zorlu bir süreçten geçseler de şimdi finansal anlamda toparlandıklarını belirten Gibson çifti hala yaşadıklarına inanamıyor.

