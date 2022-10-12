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Havalimanında gördüğü yakışıklı bir adam üzerinde cep telefonu numarası yazılı peçete uzattı! Adam öyle bir şey yaptı ki...

12.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Sarah Vilard kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın başına gelen ilginç bir olayla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Havalimanında uçuş saatini bekleyen Vilard, bir köşede oturup kendi halinde takılan yakışıklı bir adamı fark etti. Yanına yaklaşarak elinde cep telefonu numarası yazılı olan bir peçete uzatan kadın adamın tepkisiyle adeta şoke oldu.

TikTok’ta yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan Sarah Vilard isimli bir kadın yaptığı paylaşımın sonrasında viral oldu. 29.1 milyon izlenmeye ulaşan gönderisinde Vilard, “Havalimanında gördüğüm yakışıklı bir adama numarımı vermek istedim. Bunu bir daha asla yapmayın” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

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SOSYAL MEYDADA POPÜLER OLDU

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Sosyal medyada popüler olan görüntüler kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderiye bir sosyal medya kullanıcısı, “Yemin ederim adamdan tam da bu enerjiyi almıştım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gittiği her yerde benim sevgilim nasıl mı olmalı” yorumunu yaptı.

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tiktok viral
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