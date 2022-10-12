Havalimanında gördüğü yakışıklı bir adam üzerinde cep telefonu numarası yazılı peçete uzattı! Adam öyle bir şey yaptı ki...

TikTok’ta yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan Sarah Vilard isimli bir kadın yaptığı paylaşımın sonrasında viral oldu. 29.1 milyon izlenmeye ulaşan gönderisinde Vilard, “Havalimanında gördüğüm yakışıklı bir adama numarımı vermek istedim. Bunu bir daha asla yapmayın” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

SOSYAL MEYDADA POPÜLER OLDU

Sosyal medyada popüler olan görüntüler kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderiye bir sosyal medya kullanıcısı, “Yemin ederim adamdan tam da bu enerjiyi almıştım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gittiği her yerde benim sevgilim nasıl mı olmalı” yorumunu yaptı.



