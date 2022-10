Ölüp yeniden dirilen adamın sözleri sosyal medyada gündem oldu! “90 dakikalığına ölüydüm ve gördüklerime inanamadım”

Avustralya’nın Victoria bölgesinde yaşayan 61 yaşındaki Alistair Blake isimli bir adam sabah 3 civarında göğsünde büyük bir ağrı hissederek uyandı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen adama ilk müdahaleyi 35 yıllık eşi Melinda yaptı. Ambulansın gelmesini beklerken ilk yardım kurslarından edindiği bilgileri kullarak Melinda 20 dakika boyunca Alistair’i canlandırmak için çalıştı. Ancak sağlık görevlileri gelene kadar Avustralyalı adam tamamen cansız bir şekilde yatıyordu ve teknik olarak ölüydü.

“DIŞARIDAN ONLARI İZLEDİM”

Sağlık görevlileri Alistair Blake’in evindeki ilk müdahaleden sonra doktorlar kalbini yeniden çalıştırmak için tam 90 dakika boyunca mücadele etti. Tıbbi olarak ölmüş olmasına rağmen Blake hayata geri dönmeyi başardı. 61 yaşındaki adam I've Got News For You podcast'inde yaşadığı ilginç deneyimden söz etti.

Teknik olarak ölü olduğunu belirten Blake, “Teknik olarak, 90 dakikalığına ölüydüm.Cumartesi gecesi yattığımı hatırlıyorum ve hatırladığım sonraki şey, Perşembe sabahı yoğun bakım ünitesinden koroner bakıma giden bir tramvayla uyanmaktı. İnsan beyni arada olanları tamamen bloke etti. Bir anda bedenimden dışarı çıkıp sağlık görevlilerinin bana yaptığı müdahaleyi gördüm. Dışarıdan onları izledim. 90 dakikalığına ölüydüm ve gördüklerime inanamadım” dedi.

12 GÜN İÇİNDE İYİLEŞTİ

Ölüme yakın bir deneyim yaşamanın kendisinde bir travma yarattığını dile getiren Blake, “Birçok insan bana bir şey görüp görmediğimi soruyor ve hayır, hiçbir şey görmedim. Parlak ışık yok, buna benzer hiçbir şey yok” diye konuştu.

Ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan Blake, doktorların tıkalı arterini açması için acilen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra beynini korumak için vücudunu soğutmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı ve olağanüstü bir şekilde hiçbir beyin hasarı veya fiziksel bozukluk olmadan uyandı. Avustralyalı adam daha sonra önlem olarak kalbine kalp pili takılması için ameliyat oldu ve 12 gün sonra taburcu edildi.