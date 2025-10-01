Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Haydar Dümen'in eşini dolandırmıştı! Çete lideri annesinin evinde yakalandı: 27,5 milyon dolar detayı

3 sene önce hayatını kaybeden Türkiye'nin tanınan psikiyatrlarından olan Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen, bir tefeci çetesine 222 milyon lira değerindeki köşkünü kaptırmıştı. Gündem olan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Çete lideri, kuzeninin ihbarıyla annesinin evinde yakalandı. Gül Dümen'in köşkü geri istediği ancak çete liderinin 27.5 milyon dolara bir film yapımcısına sattığı ortaya çıktı.

Haydar Dümen'in eşini dolandırmıştı! Çete lideri annesinin evinde yakalandı: 27,5 milyon dolar detayı
Ufuk Dağ

Üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü doktor Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen, merhum eşinin tedavisi ve kendi geçimi için paraya sıkışınca tefecilerin tuzağına düşerek servet değerindeki köşkünü ve yüklü miktar parasını kaybetti. Gül Dümen'e hayatının şokunu yaşatan dolandırıcılık çetesi elebaşı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu’nun özel haberine göre çete liderini ele veren ise kendi yakını oldu.

Haydar Dümen in eşini dolandırmıştı! Çete lideri annesinin evinde yakalandı: 27,5 milyon dolar detayı 1

EŞİNİN TEDAVİSİ İÇİN TEFECİYE GİTTİ

Eşinin tedavisini karşılayabilmek hem de kendi geçimini sağlayabilmek için 5 milyon TL paraya ihtiyaç duyan Gül Dümen, Silivri'de tefecilik yapan bir çete liderinin kapısını çaldı.

Haydar Dümen in eşini dolandırmıştı! Çete lideri annesinin evinde yakalandı: 27,5 milyon dolar detayı 2

ÇETE LİDERİNİN KUZENİ DETAYLARI ANLATTI

Tefeci, Gül Dümen'e istediği parayı verdi ancak karşılığında teminat olarak, Cihangir'deki 222 milyon TL değerindeki 5 katlı İtalyan köşkünü kendi üzerine geçirdi. Çete liderinin kuzeni Tahsin Aksu, olayın perde arkasını şöyle anlattı:

"Sanki gerçek bir satışmış gibi bunun girdi çıktılarını yapıyor. 20 milyon ise evin değeri, 20 milyon para atıyor hesabına. Bu parayı tekrardan Gül Hanım'a çektirip geri alıyor"

Haydar Dümen in eşini dolandırmıştı! Çete lideri annesinin evinde yakalandı: 27,5 milyon dolar detayı 3

HEM EVİNDEN HEM PARASINDAN OLDU

Tefeci, bu işlemlerin ardından bir süre sonra Gül Dümen'i arayarak "Seninle iş yapacağız" diyerek kandırdı ve bu kez de 77 bin dolar parasını aldı. Tefeciye hem parasını hem de köşkünü kaptıran Gül Dümen, çaresiz kalınca parasını ya da evini geri istedi. Ancak tefeci, evi bir film yapımcısına sattığını söyleyerek bu talebi reddetti. Tahsin Aksu, satış detayını şu sözlerle paylaştı:

"Gül Hanım'ın haberi yokken bu evi 27.5 milyona bir film yapımcısına sattı. Tefeciler, liderle beraber Gül Hanım'ı sıkıştırıyor, şoförünü darp ediyorlar, sürekli tehdit ediyorlar."

Haydar Dümen in eşini dolandırmıştı! Çete lideri annesinin evinde yakalandı: 27,5 milyon dolar detayı 4

16 AYDIR ARANIYORDU! KUZENİ İHBAR ETTİ

Dolandırıldığını anlayan Gül Dümen, soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu. 16 aydır aranan çete elebaşının yakalanması ise bir ihbar sonucu gerçekleşti. Tefecinin kuzeni Tahsin Aksu, birçok mağdurun ticari ilişkilerine ve dolandırılmalarına şahit olduğunu belirterek, kuzenini ihbar ettiğini anlattı.

"BEN DE TEHDİT EDİLİYORUM"

Aksu "Birçok mağdurun bu ticari ilişkilerine şahit oldum, dolandırılmalarına şahit oldum. Ben bu dosyada tanık oldum. Aynı zamanda çete lideri benim ikinci dereceden kuzenim olur. Tanık olduğum için de kendim de çok tehdit ediliyorum, hala da tehdit ediliyorum" dedi.

ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Tahsin Aksu'nun tespit ettiği adres, Gül Dümen ve şoförüne bildirildikten sonra emniyet ekiplerine iletildi. Çete lideri, annesinin evinde, güvercinlik olarak kullanılan çatı katında kıskıvrak yakalandı. Aksu, tefecilik örgütünün büyüklüğüne de dikkat çekerek, "Kendisi zaten çok büyük bir tefeci. Abisi de tefecilikten, dolandırıcılıktan şu an kendisi de cezaevinde. Hala devam ediyorlar. Örgüt çok büyük. 14 kişilik bir örgüt daha var dışarıda. Bu konuyla ilgili de savcılığa ifade verdim" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha 2 yaşında ancak "tanrıça" seçildi! Sarayda yaşayacak...Daha 2 yaşında ancak "tanrıça" seçildi! Sarayda yaşayacak...
Trump'ın büyük oğlunun gösterişli 'date'i olay oldu! Trump'ın büyük oğlunun gösterişli 'date'i olay oldu!

Anahtar Kelimeler:
Tefeci Haydar Dümen çete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.