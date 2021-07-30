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Hayko Cepkin: Aşı konserlere, sinemalara ve tiyatrolara açılan kapımız

30.07.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, müzisyen Hayko Cepkin'in yer aldığı kamu spotu hazırladı. Cepkin, "Aşı konserlere, sinemalara ve tiyatrolara açılan kapımız" dedi.

Hayko Cepkin: Aşı konserlere, sinemalara ve tiyatrolara açılan kapımız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan, müzisyen Hayko Cepkin'in, vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Cepkin'in, kamu spotunda, "Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız" denildi.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Covid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayko Cepkin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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