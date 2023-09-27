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    4. Hayranları bu kez onu beyaz perdeden izleyecek! Taylor Swift'in konser filmi için geri sayım başladı

    Hayranları bu kez onu beyaz perdeden izleyecek! Taylor Swift'in konser filmi için geri sayım başladı

    27.09.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Grammy ödüllü sanatçı Taylor Swift'in Eras Turunun konser filmi, 13 Ekim'de tüm dünyada vizyona girecek. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında turnesini konu alan filminin müjdesini hayranlarına verdi.

    Dünyaca ünlü sanatçı Taylor Swift konser sahnesinden sonra bu kez hayranlarıyla beyaz perdede bir araya gelmeye hazırlanıyor. Albümü kapsayan dünya turnesinin ilk ABD ayağını yakın zamanda tamamlayan Swift, Ağustos ayında, Eras Turu'nun kendisi için ne kadar önemli bir deneyim olduğunu ve yeni bir konser filmi yayınlayacak olmanın kendisini ne kadar heyecanlandırdığını söylemişti. Ünlü ismin konser filmi Taylor Swift: The Eras Tour" adlıyla seyircisiyle buluşacak.

    TÜRKİYE'DEKİ VİZYON TARİHİ KESİNLEŞMEDİ

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    Swift, sosyal medya paylaşımında filminin afişini paylaşarak, "Dünya çapında yaptığımız tek şey turne değil. The Eras Tour konser filminin 13 Ekim'de dünya çapında gösterime gireceğini duyurmak beni heyecanlandırıyor" notunu ekledi.

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    Filmin 100'de fazla ülkede 13 Ekim'de gösterime girmesi beklenirken Türkiye için resmi bir vizyon tarihi açıklanmadı.

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    Taylor Swift konser

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