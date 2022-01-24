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  4. Hayranları filme dava açtı! Ana de Armas’ın sevenlerinden Yesterday filmi için sürpriz hamle

Hayranları filme dava açtı! Ana de Armas’ın sevenlerinden Yesterday filmi için sürpriz hamle

24.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana de Armas hayranları, ünlü sanatçının rol almadığı Yesterday filminin fragmanında yer alması üzerine harekete geçti. 2019 yapımı film için ünlü sanatçının sevenleri Universal Pictures şirketine 5 milyon dolarlık (yaklaşık 68 milyon TL) dava açtı.

Hayranları filme dava açtı! Ana de Armas’ın sevenlerinden Yesterday filmi için sürpriz hamle

Ana de Armas hayranları, oyuncunun tamamlanmış filmde değil de sadece fragmanda görünmesi nedeniyle 2019 yapımı film Yesterday'e dava açtı. Universal Pictures yanlış, aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapmakla suçlandı.

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HAYRANLARI TAZMİNAT TALEP ETTİ

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Beyazperde'nin haberine göre; Peter Michael Rosza (44) ve Conor Woulfe (38) adlı iki hayran, filmi kiralamak için 3,99 dolar ödediklerini söyleyerek "Diğer aldatmacaların yanı sıra, Ana de Armas filmde yer almıyor. Gerçekten zarar gördük ve para kaybettik" iddiasında bulundular. Davacılar, yaşadıkları hayal kırıklığına karşılık olarak Universal'dan 5 milyon dolarlık tazminat talep etti.

Dava dilekçesinde "Tüketicilere, Yesterday'in fragmanı ile Ana de Armas'lı bir film sözü verildiğini ancak oyuncunun rol aldığı film almadıkları için bunun hayranlara ve tüketicilere kiralamaları veya satın almaları için herhangi bir değer sağlamadığı" belirtildi.

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