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Hayranları heyecanla bekliyordu! Squid Game 2'nin fragmanı geldi... Yayın tarihi de belli oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 11:48
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Netflix'in merakla beklenen dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. Popüler dizinin 2. sezonu için 26 Aralık olarak yayın tarihi verildi. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla yeni sezonu beklerken Netflix'in resmi X hesabından dizinin yeni fragmanı paylaşıldı.

Hayranları heyecanla bekliyordu! Squid Game 2'nin fragmanı geldi... Yayın tarihi de belli oldu

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşarak pek çok kişinin favorisi haline geldi. İkinci sezonu büyük bir heyecanla beklenen dizinin yeni fragmanı, "Oyun asla durmayacak. Oynamaya hazır mısın? Squid Game 2. sezon 26 Aralık'ta sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

SQUID GAME 2 KONUSU

İkinci sezon, Gi-hun'un Squid Game'i kazandıktan üç yıl sonra Amerika'ya gitme planından vazgeçip, aklında yeni bir kararla oyun alanına geri dönmesiyle başlıyor. Gi-hun, 45,6 milyar wonluk ödülü kazanmak için toplanan yeni katılımcılarla birlikte tekrar ölüm kalım oyununa dalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Squid Game
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