Hayranları heyecanla bekliyordu! Squid Game 2'nin fragmanı geldi... Yayın tarihi de belli oldu

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşarak pek çok kişinin favorisi haline geldi. İkinci sezonu büyük bir heyecanla beklenen dizinin yeni fragmanı, "Oyun asla durmayacak. Oynamaya hazır mısın? Squid Game 2. sezon 26 Aralık'ta sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

Oyun ⏺️ asla 🔼 durmayacak ⏹️ Oynamaya hazır mısın?

Squid Game 2. sezon 26 Aralık'ta sadece Netflix'te. #GeekedWeek pic.twitter.com/7NnVfgfjGM — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 20, 2024

SQUID GAME 2 KONUSU

İkinci sezon, Gi-hun'un Squid Game'i kazandıktan üç yıl sonra Amerika'ya gitme planından vazgeçip, aklında yeni bir kararla oyun alanına geri dönmesiyle başlıyor. Gi-hun, 45,6 milyar wonluk ödülü kazanmak için toplanan yeni katılımcılarla birlikte tekrar ölüm kalım oyununa dalıyor.