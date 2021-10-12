Hayranları sabırsız! Marvel Eternals’tan yeni poster paylaşıldı

Yıldızlar geçidine sahne olan oyuncu kadrosuyla Eternals filmi koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca kez vizyon tarihini ertelemek zorunda kalmıştı. Gösterim tarihi 1 yıl ertelenen film, sonunda izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Eternals’ın son posterinde kahramanların küçük bir boyutta verilmesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

Eternals'ın oyuncu kadrosunda Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Dong Seok Ma, Lia McHugh gibi yıldızlar bulunuyor.

MARVEL ETERNALS HAKKINDA

Eternals halkı, insanları, humanoid ırkı Deviant'lara karşı savunmak için Dünya'ya gönderilen ölümsüz ve çok güçlü bir insan türü. Kozmik varlıklar olan Celestials, insanlar üzerinde deneyler yaparlar. Genetikleri değiştirilen insanlar yaratan Celestials'ı konu edinen çizgi romanlarda bu insanlar hem süper güçlere sahiplerdir, hem de yarı ölümsüzlerdir. Ayrıca vahşi bir ırk olan Deviants'ı da yaratmış bulunan Celestials, insanlık tarihinin arka planında yer alan iki ırk yaratmış olur. Eternals ve Deviants, tarih boyunca birbirleriyle çatışma içinde olacaklardır.

Eternals, tüm dünyayla aynı anda ülkemizde 5 Kasım tarihinde sinemalarda olacak.



