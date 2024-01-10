Hayranlarından helallik istemişti! Kobra Murat galada ortaya çıktı! İşte son hali...

Romanların sevilen ismi Kobra Murat geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen açıklamalar yapmıştı. Bağırsağı çatlayan Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle ameliyata alınmış ve roman şarkıcı, ameliyattan önce sevdiklerinden helallik istemişti.

Ünlü isim paylaşımında, "Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, sağlığına kavuştu ve hastaneden göbek atarak taburcu olmuştu. Sevilen şarkıcı dün akşam gerçekleştirilen Kolpaçino 4 filminin galasında görüntülendi.

Siyah takım elbisesi ve büyük gold renkli takıları ile dikkat çeken Kobra Murat sempatik halleriyle hayranlarını sevindirdi.







