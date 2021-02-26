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Hayvan Mezarlığı, üçüncü kez filme uyarlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 26.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Hayvan Mezarlığı, üçüncü kez filme uyarlanıyor

Korku romanlarıyla tanınan usta yazar Stephen King’in 1983 yılında yayınlanan ve daha önce iki kez sinemaya uyarlanan 'Pet Sematary' (Hayvan Mezarlığı) filmi bir kez daha filme uyarlanacak.

Daha önce iki kez filmi çekilen, Stephen King’in 1983 yılında yayımlanan kült korku romanı 'Pet Sematary' (Hayvan Mezarlığı) bir kez daha filme uyarlanacak. Şu ana kadar CBS All Access adıyla hizmet veren ancak önümüzdeki aydan itibaren Paramount+ olarak yeniden adlandırılacak abonelik temelli yayın ağında yayımlanacak yeni 'Hayvan Mezarlığı' uyarlaması, 2019’da gösterime giren filmin öncesini konu alacak.

HAYVAN MEZARLIĞI HAKKINDA

Webtekno'nun aktardığına göre, 'Hayvan Mezarlığı' için "kariyeri boyunca yazdığı tüm romanlar arasında en korkutucusu" ifadesini kullanan King'in kitabı, Mary Lambert yönetmenliğinde 1989 yapımı "Hayvan Mezarlığı" ve 1992 yapımı "Hayvan Mezarlığı 2" adlı filmlere uyarlandı. Evlerinin yakınında bulunan eski bir mezarlıkta hem baştan çıkarıcılık hem de dehşet ile karşılaşan bir aileyi merkezine alan 'Hayvan Mezarlığı', pek çok ürkütücü ve rahatsız edici imgeyi barındıran bir dünyada geçiyor.

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Yeni çekilecek prequel (bir edebiyat eserinin, sinema filminin veya dizinin öncesini konu edinen bölüm) yapımında 2019 yılında gösterime giren filmin yapımcısı Lorenzo di Bonaventura ile senaristi Jeff Buhler, bir kez daha bir araya gelecek.


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