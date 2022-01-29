Hayvanat bahçesinde tanıştığı maymunla aşk yaşadığını söyleyen Adie Timmermans’ın hikayesi herkesi şaşırttı

Adie Timmermans isimli bir kadın, her hafta ilişkisi olduğunu iddia ettiği şempanze ile görüşmek için düzenli olarak hayvanat bahçesini ziyaret ediyordu. 38 yaşındaki kadın, Chita adındaki şempanzeye çok bağlı ve aralarında kimsenin anlayamadığı özel bir bağ olduğunu söylüyor. Düzenli olarak gerçekleştirdikleri haftalık buluşmalarında Adie ve Chita, camın arkasından birbirlerine el sallıyor ve öpücük atıyorlar. Ancak geçen yaz, hayvana yarardan çok zarar verdiğini iddia ettikleri için hayvanat bahçesi onu ziyaret etmesini yasaklayınca aşk sona erdi. Adie, Belçika'daki yerel yayıncılara ağlayarak Chita'nın ziyaretleri olmadan perişan olacağını iddia etti.

“BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ”

Yerel televizyon kanalları aracılığıyla yetkililere seslenen ve hayvanat bahçesi yasağının kalkmasını talep eden Timmermans, “Birbirmizi seviyoruz. Elimde başka bir şey yok. İkimizin arasındaki masum bağı neden almak istiyorlar?” diyerek sitem etti.

Hayvanat bahçesi, Chita'nın Adie ile olan etkileşimlerinin diğer hayvanlarla olan sosyal becerilerini azalttığına inanıyordu. Hayvanat bahçesinin açıklamasında ise “İnsanlara fazla odaklanan bir hayvan, yaşıtları tarafından daha az saygı görür. Chita'nın mümkün olduğunca şempanze olmasını istiyoruz.” ifadeleri yer aldı.



