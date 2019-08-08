Hayvanat bahçesindeki yavru zürafa ilgi odağı oldu

Z\u00fcrafan\u0131n bir alt t\u00fcr\u00fc olan Rothchild z\u00fcrafas\u0131 nesil t\u00fckenme tehlikesinde olan hayvanlar aras\u0131nda bulunuyor. \nVah\u015fi do\u011fada bin 669 Rothchild z\u00fcrafas\u0131 oldu\u011fu tahmin ediliyor. (\u0130HA)\n\n G\u00fczel y\u0131ld\u0131z\u0131n k\u0131yafetleri dudak u\u00e7uklatt\u0131!Skandal! \u00dcnl\u00fc isim k\u0131z \u00e7ocu\u011fundan \u00e7\u0131plak foto\u011fraf istediCamdan girip k\u0131zlar\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131lar! \u00dclkeyi aya\u011fa kald\u0131ran olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum