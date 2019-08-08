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Hayvanat bahçesindeki yavru zürafa ilgi odağı oldu

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 08.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Macaristan’ın Nyeregyhaza hayvanat bahçesinde 6 gün önce doğan Rothchild cinsi zürafa yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Hayvanat bahçesindeki yavru zürafa ilgi odağı oldu

Zürafanın bir alt türü olan Rothchild zürafası nesil tükenme tehlikesinde olan hayvanlar arasında bulunuyor.

Vahşi doğada bin 669 Rothchild zürafası olduğu tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Nyeregyhaza Rothchild zürafa

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