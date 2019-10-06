Hayvanları buzlayıp yayınladılar! Sebebi ise...

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2008 yılında başlattığı kampanya sosyal medyada yeniden gündem oldu. “Piksellerle popülasyon” isimli kampanya, nesli tükenmekte olan hayvanları kalan sayıları kadar piksellerle göstererek yer yüzünden silinişlerini somut bir şekilde gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Nami Hoshino, Yoshiyuki Mikami ve Kazuhiro Mochizuki tarafından başlatılan projede yer alan çalışmalar şöyle:

1- Afrika yaban köpeği: 3 bin ila 5 bin 500 tane kaldı.

2- Amur leoparı: Yaklaşık 60 tane kaldı.

3- Amur kaplanı: Yaklaşık 450 tane kaldı.

4- Asya fili: 40 bin ila 50 bin tane kaldı.

5- Bengal kaplanı: Yaklaşık 2 bin 500 tane kaldı.

6- Kara ayaklı gelincik: Yaklaşık 300 tane kaldı.

7- Siyah gergedan: Yaklaşık 5 bin tane kaldı.

8- Mavi balina: 10 bin ila 25 bin tane kaldı.

9- Bonobo: 10 bin ila 50 bin tane kaldı.

10- Borneo orangutanı: 45 bin ila 69 bin tane kaldı.

11- Borneo fili: Yaklaşık 1500 tane kaldı.

12- Şempanze: 172 bin 700 ila 299 bin 700 tane kaldı.

13- Doğu gorili: Yaklaşık 17 bin tane kaldı.

14- Fin balinası: 50 bin ila 90 bin tane kaldı.

15- Galapagos pengueni: Yaklaşım 2 bin tane kaldı.





