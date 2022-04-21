Hazal Kaya Ali Atay'a aşkını haykırdı!

6 Şubat 2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Atay, 20 Nisan'da 46 yaşına bastı. Kaya, eşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

"SANA ÇOK AŞIĞIM!"

Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, gönderilerine, "İyi ki doğdun. Sana çok aşığım. Hep birlikte nice senelerimiz olsun sevgilim." ifadelerini not düştü. Hazal Kaya'nın paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Kullanıcılar Ali Atay'a kutlama mesajları yağdırdı.

