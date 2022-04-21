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Hazal Kaya Ali Atay'a aşkını haykırdı!

21.04.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay'ın doğum gününü kutladı. Kaya, Instagram'dan, "İyi ki doğdun. Sana çok aşığım. Hep birlikte nice senelerimiz olsun sevgilim" mesajını paylaştı.

Hazal Kaya Ali Atay'a aşkını haykırdı!

6 Şubat 2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

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Mutlu birliktelikleri süren çiftten Atay, 20 Nisan'da 46 yaşına bastı. Kaya, eşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

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"SANA ÇOK AŞIĞIM!"

Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, gönderilerine, "İyi ki doğdun. Sana çok aşığım. Hep birlikte nice senelerimiz olsun sevgilim." ifadelerini not düştü. Hazal Kaya'nın paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Kullanıcılar Ali Atay'a kutlama mesajları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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