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Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Mehmet Ozan Dolunay Fox'un yeni dizisinde buluştu

29.09.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olarak FOX’ta ekrana gelecek çekimleri son hız devam ediyor. Kod adı 'İmkansız' olan dizide Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay başrollerde oynuyor.

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Mehmet Ozan Dolunay Fox'un yeni dizisinde buluştu

FOX’un yeni dizisinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor.

Dizide; Hazal Kaya “Gece”, Buğra Gülsoy “Erdem” ve Ozan Dolunay “Giray” karakterine hayat verecek.

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Bülent Şakrak ve Ozan Dolunay

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi çok yakında FOX’ta.
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Buğra Gülsoy Hazal Kaya Mehmet Ozan Dolunay
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