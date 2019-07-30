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Hazal Kaya'dan bikinili poz! Göbeğini gösterdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya kısa süre önce hamile olduğunu duyurmuştu. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bebeğinin adını da takipçileri ile paylaştı.

Hazal Kaya'dan bikinili poz! Göbeğini gösterdi

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik yapan güzel oyuncu Hazal Kaya, hamileliğinin 6. ayında bikini ile poz verdi.

Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bebeğinin adını da takipçileri ile paylaştı.

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Hamileliğiyle ilgili konuşmayan ve bir süre objektiflerden uzakta kalmayı tercih eden Hazal Kaya paylaşımında “Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım Fikret Ali” diye yazdı.

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