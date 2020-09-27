Hazal Kaya’dan büyük sitem! ‘Söylemediğim şeyleri insanlara sormayın’

Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakterine hayat vererek popülerliğe kavuşan Hazal Kaya geçen yıl kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay’la dünya evine girmişti. Oğulları Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra bir süre setlere ara veren Hazal Kaya, Aslı T. Kızmaz’ın ‘Benden Ne Olur’ kitabından uyarlanan filmle beyaz perdeye dönmek için hazırlıklarını tamamladı. Filminin vizyona girmesi için gün sayan Kaya, şeker hastalığı ve hamilelik nedeniyle aldığı fazla kilolarından dolayı bir dönem başrol tekliflerinin gelmediğini söylemişti.

Magazin gündeminde soğuk duş etkisi yaratan Hazal Kaya’nın 'kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor’ sözleri Demet Akbağ ve Nilperi Şahinkaya’ya soruldu. Yeni bir polemiğin başladığını hisseden Hazal Kaya sosyal medya hesabından sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek sitem etti.

MESLEKTAŞLARINA SORULDU

Hazal Kaya’nın sözleri başarılı oyuncu Demet Akbağ’a soruldu. Usta oyuncu Akbağ, "Karakterin kilolu oyuncu olması gerekiyorsa yana yakıla belki de kilolu oyuncu aranıyordur. Beni normal hayatımda sokakta her gören 'Ekrandakinden daha zayıfsınız' diyor. Buradan anlıyorum ki, ekran bizi biraz daha şişman gösteriyor. Biraz da oyunculukta kariyer yapmak isteyen birisi kilosuna dikkat edecek" dedi.