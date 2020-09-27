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Hazal Kaya’dan büyük sitem! ‘Söylemediğim şeyleri insanlara sormayın’

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

2019 yılının Kasım ayında oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde kilolu olduğu dönemde yaşadığı zorluklardan bahsetmişti. Hazal Kaya’nın ‘kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor’ sözleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun sözleri meslektaşlarına da soruldu. Yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen ‘kilolu kadın oyuncu’ tanımına Hazal Kaya’dan sert tepki geldi.

Hazal Kaya’dan büyük sitem! ‘Söylemediğim şeyleri insanlara sormayın’

Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakterine hayat vererek popülerliğe kavuşan Hazal Kaya geçen yıl kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay’la dünya evine girmişti. Oğulları Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra bir süre setlere ara veren Hazal Kaya, Aslı T. Kızmaz’ın ‘Benden Ne Olur’ kitabından uyarlanan filmle beyaz perdeye dönmek için hazırlıklarını tamamladı. Filminin vizyona girmesi için gün sayan Kaya, şeker hastalığı ve hamilelik nedeniyle aldığı fazla kilolarından dolayı bir dönem başrol tekliflerinin gelmediğini söylemişti.

Magazin gündeminde soğuk duş etkisi yaratan Hazal Kaya’nın 'kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor’ sözleri Demet Akbağ ve Nilperi Şahinkaya’ya soruldu. Yeni bir polemiğin başladığını hisseden Hazal Kaya sosyal medya hesabından sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek sitem etti.

MESLEKTAŞLARINA SORULDU

Hazal Kaya’nın sözleri başarılı oyuncu Demet Akbağ’a soruldu. Usta oyuncu Akbağ, "Karakterin kilolu oyuncu olması gerekiyorsa yana yakıla belki de kilolu oyuncu aranıyordur. Beni normal hayatımda sokakta her gören 'Ekrandakinden daha zayıfsınız' diyor. Buradan anlıyorum ki, ekran bizi biraz daha şişman gösteriyor. Biraz da oyunculukta kariyer yapmak isteyen birisi kilosuna dikkat edecek" dedi.

Hazal Kaya'nın ‘Kilolu kadınlara başrol verilmiyor’ sözlerine katıldığını belirten Nilperi Şahinkaya, "Hazal doğru söylüyor. Maalesef kadın yeteneğinden çok güzelliğiyle hep ön planda tutuluyor. Bir tık daha balık etli olduğum zamanlarda 'Biraz daha kilo ver. Güzel durmuyor' diyorlardı. Psikolojik olarak etkileniyordum. Diyet yapıyordum. Olmayınca üzülüyordum. Kafamı taktığım zamanlar olmuştu" diye konuştu.

‘OKUDUĞUMUZU ANLAYALIM’

hazal kaya

Meslektaşları Demet Akbağ ve Nilperi Şahinkaya’nın cevapları üzerine Hazal Kaya sosyal medya hesabından açıklama yapmayı seçti. Güzel oyuncu, “Sevgili magazinci arkadaşlar! Okuduğumuzu anlayalım. Anladığımızı yorumlayalım ama söylemediğim şeyleri insanlara sormayalım lütfen! Röportajın o kısmını paylaşıyorum şu an. Söylediklerimi bu şekilde yansıtmanız da itibarsızlaştırmanın, değersizleştirmenin bir parçası... Umarım farkında olmadan yapıyorsunuzdur” notunu düştü.

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