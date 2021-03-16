Hazal Kaya’dan sert tepki: 'Bu yazdığımı da yayınlamayacaksınız!'

Uzun yıllar boyunca dizilerde oynayan pek çok oyuncu gibi farklı kategorize edildiğine, küçümsendiğine dikkat çeken Kaya, “O bir takım yüksek tiyatrocularla birlikte çalışırken. Yani böyle düşününce aslında çok fazla savaştık ve savaşıyoruz biz kadın oyuncular olarak ve yine dizi oyuncuları diye tanınan kadın oyuncular olarak bir süre şeyle. Hep böyle bir kategorize edilemiyoruz, hep böyle kategori dışı bırakılıyoruz.” açıklamasını yaptı.

‘Adını Feriha Koydum’, ‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Bizim Hikaye’ gibi dizilerde rol alan Hazal Kaya, dizi oyuncusu olarak sadece güzel olmasının kendisini bir yere getirdiği şeklindeki görüşlere tepki vererek “Onlar zaten, dizi oyuncu, onlar zaten ünlü, güzel oldukları için filan gibi bir yere konmaya çalışıldık hep ve günün sonunda şeyi fark ediyorum; Hayır ya, sadece güzel olduğum için 15 yıldır burada olamam yani, çok çalıştım, şimdi mesela bunu dile getirmenin kıymetini, daha doğrusu bunu kabul etmişim, şimdi anlıyorum. Hayır ben yetenekli biriyim ya. Ve bu yeteneklerimi geliştirmek için de elimden geleni yaptım” diye konuştu.

Tüm bu sözlerinin ardından da dizilerin yurt dışına satılmasından sonra dizi oyuncusu olmanın bir değer kattığına değindi. Ancak konuşmalarındaki bazı cümlelerin kesilmesiyle de yanlış anlaşılmalar ortaya çıktı.

Oyuncu, bunun üzerine aşağıdaki paylaşımı yaparak konuya açıklık getirmeye çalıştı ve bazı medya kuruluşlarına da sözlerinin cımbızlandığı söylemi ile tepki gösterdi.

"GERÇEKLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Hazal Kaya, aslında röportajda Nilay Örnek’in, eskiden oyuncuların benzer bir söylem içine hapsedildiği, gerçekliğinden koparıldığı, röportajlarında bile tek elden çıkmış gibi aynı cümlelerin kurulduğu bir süreç yaşandığına dikkat çekti. Menajerler aracılığıyla da yapılan bu benzer söylem şeklinden artık daha gerçekçi, her ünlünün kendi cümleleriyle ve hayatın içinde bir karakter olarak kendisini ifade etmeye başlamasıyla bu durumun değiştiğine vurgu yaptı ve “Gerçekliğe ihtiyacımız var” dedi.

Hazal Kaya da buna katıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Yıllarca dizi oyuncusu diye aşağılanıp aslında hiçbir beklentinin olmadığı birileri gibi yaşadık biz ve benim gibiler. Zaten sizden ne olur, güzelsiniz diye oradasınız. Sizden ne olur ki gibi bir yaklaşım vardı. Bu da bana o kadar acayip gelir ki hep yani ‘ne bu şimdi, nasıl bir tavır’ gibi. Böyle yani bağımsız sinemacılar, hep böyle bir sınıflılık hali, işte onlar daha falan, onlar tiyatrocu, tiyatro er meydanı, işte bağımsız sinema falan ama dizi ıhhh… O yüzden yıllar sonra bizim dizilerimizin satılıp da bizim değere binmemiz benim için şeydir “ilahi adalet”tir… Çünkü ağır işçileri bizdik sektörün hep. Hiç kimse bizim kadar çalışmadı. Hiç kimse bizim kadar ağır saldırıya da maruz kalmadı. Her anlamda. Her taraftan, buna sektörün kendisi de dahil. Dolayısıyla aslında bu bizim şimdi bu, biz de buyuz, kendimizi de ortaya koyabiliriz cesaretimiz aslında seneler senesi, herkesin saldırısına uğrayıp, onların altında kalmaktan geliyor. Hiç kimseye kendimizi beğendiremediğimiz bir on yıl var yani gerçekten. Ne zaman yurtdışına satılmaya başlandı bu işler ve hani bizim bir yerde olmamız, oraya değer katar oldu, hikaye çok değişti.”



