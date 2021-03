Hazal Kaya’dan sert tepki: 'Bu yazdığımı da yayınlamayacaksınız!'

Tüm bu sözlerinin ardından da dizilerin yurt dışına satılmasından sonra dizi oyuncusu olmanın bir değer kattığına değindi. Ancak konuşmalarındaki bazı cümlelerin kesilmesiyle de yanlış anlaşılmalar ortaya çıktı.

Oyuncu, bunun üzerine aşağıdaki paylaşımı yaparak konuya açıklık getirmeye çalıştı ve bazı medya kuruluşlarına da sözlerinin cımbızlandığı söylemi ile tepki gösterdi.

"GERÇEKLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Hazal Kaya, aslında röportajda Nilay Örnek’in, eskiden oyuncuların benzer bir söylem içine hapsedildiği, gerçekliğinden koparıldığı, röportajlarında bile tek elden çıkmış gibi aynı cümlelerin kurulduğu bir süreç yaşandığına dikkat çekti. Menajerler aracılığıyla da yapılan bu benzer söylem şeklinden artık daha gerçekçi, her ünlünün kendi cümleleriyle ve hayatın içinde bir karakter olarak kendisini ifade etmeye başlamasıyla bu durumun değiştiğine vurgu yaptı ve “Gerçekliğe ihtiyacımız var” dedi.

Hazal Kaya da buna katıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Yıllarca dizi oyuncusu diye aşağılanıp aslında hiçbir beklentinin olmadığı birileri gibi yaşadık biz ve benim gibiler. Zaten sizden ne olur, güzelsiniz diye oradasınız. Sizden ne olur ki gibi bir yaklaşım vardı. Bu da bana o kadar acayip gelir ki hep yani ‘ne bu şimdi, nasıl bir tavır’ gibi. Böyle yani bağımsız sinemacılar, hep böyle bir sınıflılık hali, işte onlar daha falan, onlar tiyatrocu, tiyatro er meydanı, işte bağımsız sinema falan ama dizi ıhhh… O yüzden yıllar sonra bizim dizilerimizin satılıp da bizim değere binmemiz benim için şeydir “ilahi adalet”tir… Çünkü ağır işçileri bizdik sektörün hep. Hiç kimse bizim kadar çalışmadı. Hiç kimse bizim kadar ağır saldırıya da maruz kalmadı. Her anlamda. Her taraftan, buna sektörün kendisi de dahil. Dolayısıyla aslında bu bizim şimdi bu, biz de buyuz, kendimizi de ortaya koyabiliriz cesaretimiz aslında seneler senesi, herkesin saldırısına uğrayıp, onların altında kalmaktan geliyor. Hiç kimseye kendimizi beğendiremediğimiz bir on yıl var yani gerçekten. Ne zaman yurtdışına satılmaya başlandı bu işler ve hani bizim bir yerde olmamız, oraya değer katar oldu, hikaye çok değişti.”