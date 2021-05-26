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Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."

26.05.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, yakın arkadaşı ve son filminde beraber çalıştığı Aslı Kızmaz'a söyledikleri herkesi çok güldürdü.

Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."

Hazal Kaya, henüz bir lise öğrencisiyken oyunculuğa başladı. 18 yaşına efsane dizi "Aşk-ı Memnu"nun setinde girecek kadar da şanslı ve yetenekliydi. O diziden sonra bir yıldıza dönüşen Hazal Kaya, hemen ardından rol aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Bazı projelerinden yana yüzü gülmese de, hep kaliteli işlerde yer alan ve sevilen bir oyuncu oldu. Son dönemde de, meslektaşı Ali Atay'la yaptığı evlilik ve oğlu Fikret Ali'yle gündemden düşmedi. Hamilelik ve doğum nedeniyle setlere ara veren Hazal Kaya, geçen yaz bomba gibi projelere imza attı. Şu sıralar çekimleri devam eden Netflix dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" için koşturan ünlü oyuncu, bir romantik komedi filminin de çekimlerini tamamladı.

"Ayıp şu yaptığın"

Hazal Kaya

Ünlü oyuncu, yaz aylarında yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne Olur?" romanının sinema uyarlamasında başrol oynadı.

Hazal Kaya Aslı Kızmaz

Rolü kaptığını da Aslı Kızmaz'la birlikte çektikleri fotoğrafla duyurdu ve yazdıklarıyla takipçilerini çok güldürdü: "Hamile kaldım, başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi.(Gözüm kalır,benimle iyi geçinin.)" Ama bugün Aslı Kızmaz'a sitemi büyük oldu.

Hazal Kaya story

Set çalışanlarının en büyük dertlerinden biri olan "dış gece çekimleri" ile dalga geçen Aslı Kızmaz, Hazal Kaya'yı sinirlendirdi: "Sen daha iyi bilirsin dış geceleri. Hatırlarsan o kadar çok yazmıştın ki çekerken kendi aleyhinde bir takım söylemlerin olmuştu. Ayıp şu yaptığın..."


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Anahtar Kelimeler:
Aslı Kızmaz Hazal Kaya
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