Hazal Kaya doğum sonrası setlerin yolunu tutacak!

Geçtiğimiz şubat ayında ünlü isimlerin akın ettiği bir düğünle evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, bebeklerinin doğumu için gün saymaya başladı. Hamileliğinde 6.5 ayı geride bırakan güzel oyuncu, önceki günlerde bikinili hamile fotoğrafı ile olay yaratmıştı. Hamile fotoğrafına birçok çirkin yorum alan Kaya’yı eleştirenler ve yanında olanlar oyuncuyu sosyal medyanın gündemine oturtmuştu.

KARİYERİNE ARA VERMEK İSTEMİYOR

Tatiline devam eden ve oğlu Fikret Ali’yi kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’nın doğum yaptıktan kısa bir süre setlere dönmek istediği konuşuluyor. Son olarak ‘Bizim Hikaye’ dizisinde yer alan ünlü oyuncunun kariyerine çok fazla ara vermek istemediği öğrenildi.

Birçok ünlü annenin aksine bebekli aile hayatı ve işini bir arada götürebileceğini düşünen Kaya’nın doğumdan sonra gelecek teklifleri bir an önce değerlendireceği öne sürüldü. (Magazinn)

