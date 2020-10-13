Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile geçtiğimiz yıl evlenen ve erkek çocuk dünya getiren genç oyuncu Hazal Kaya, evliliklerinin ardından ilk kez aynı projede çalıştı. Birlikte kameraların önüne geçen çift, bir online alışveriş uygulamasının yüzü oldu.

Reklam filmini ilk kez Instagram üzerinden paylaşan Hazal Kaya, eşiyle birlikte rol aldığı projeyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Eşi Ali Atay ile henüz sevgiliyken gerçekleştirdiği bir röportajda, Atay ile aynı projede oynama fikrine sıcak baktığını söyleyen Hazal Kaya, yıllar öncesinden ortak bir proje istediğinin mesajını vermişti.

