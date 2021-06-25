MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya: İmdat! Öldürülüyoruz

Hazal Kaya: İmdat! Öldürülüyoruz

25.06.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hazal Kaya, Yemen Akoda cinayetine sessiz kalmadı. Başarılı oyuncu sosyal medyadan tepki gösterdi.

Hazal Kaya: İmdat! Öldürülüyoruz

Dün Aksaray'da 38 yaşındaki Yemen Akoda kocası tarafından sokak ortasında katledildi! Olaya dair görüntülerde kızının "Anne" çığlıkları arasında "Elli kere şikayette bulunduk, elli kere!" demesi hepimizi kahretti.

Ekran Alıntısı

Hazal Kaya da yaşanılan bu olaya sessiz kalmadı. Kaya, "O “anne” diye haykırışları asla silinmeyecek hafızamdan… Elli kere şikayet ettik diyor bir de. Uzun zamandır öldürülen bütün kadınlar gibi elli kere şikayet etmişler katili. Daha ne kadar görmezden geleceksiniz! İMDAT!! ÖLDÜRÜLÜYORUZ!" diyerek açıklama yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Funda Arar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Funda Arar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Türkiye'ye ilişkin kullandığı fotoğrafa peş peşe tepki

Türkiye'ye ilişkin kullandığı fotoğrafa peş peşe tepki

Erken emeklilik hayal değil!

Erken emeklilik hayal değil!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Kocam yokken onunla yatıyorum

Kocam yokken onunla yatıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.