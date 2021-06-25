Hazal Kaya: İmdat! Öldürülüyoruz

Dün Aksaray'da 38 yaşındaki Yemen Akoda kocası tarafından sokak ortasında katledildi! Olaya dair görüntülerde kızının "Anne" çığlıkları arasında "Elli kere şikayette bulunduk, elli kere!" demesi hepimizi kahretti.

Hazal Kaya da yaşanılan bu olaya sessiz kalmadı. Kaya, "O “anne” diye haykırışları asla silinmeyecek hafızamdan… Elli kere şikayet ettik diyor bir de. Uzun zamandır öldürülen bütün kadınlar gibi elli kere şikayet etmişler katili. Daha ne kadar görmezden geleceksiniz! İMDAT!! ÖLDÜRÜLÜYORUZ!" diyerek açıklama yaptı.

