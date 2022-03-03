Hazal Kaya kimdir, aslen nereli ve eşi kim? Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Esra'sı Hazal Kaya kaç yaşında?

Son dönemlerde hem oyunculuğu hem özel hayatıyla gündeme gelen Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli Netflix dizisinde rol aldı. Dizinin ilk bölümü bugün izleyici ile buluşurken Kaya'nın hayatı sorgulanmaya başlandı. Peki Hazal Kaya kimdir?

HAZAL KAYA KİMDİR?

Gaziantepli bir ailenin kızı olarak Konya'da doğan tam adı Leyla Hazal Kaya Atay olan Hazal Kaya, ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. Sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 senesinde girmiştir. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulunmuştur.

Ardından Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders almıştır ve Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim almıştır. Türkçe'nin yanında İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabilen oyuncu birçok kategoride 2014’ün en önemli isimlerini seçen ichaps’te sanatçılar kategorisinde uluslararası mükemmellik madalyası alarak 'dünyanın en etkili isimleri' arasında yer almayı başarmıştır.

Hazal Kaya, Türk dizilerini yayınlayan ve Türk magazin dünyası ile ilgili özel programlar yayınlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC kanallarında yapılan anketin sonuçlarına göre en fazla beğenilen Türk kadın sanatçılar anketinde 4. sırada yer almakktadır.

Oyuncu, 'Lebanon Awards 2015' ödülünü kazanan tek Türk sanatçıdır. Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 2016'nın En Güzel 100 Kadını listesine giren 5 Türk oyuncudan biri olan Kaya, 35. İstanbul Film Festivali'nde 'Ulusal Kısa Film Yarışması' dalında jürilik yapmıştır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçilmiştir.

HAZAL KAYA'NIN EŞİ KİMDİR?

2019 seesinde oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu 'Fikret Ali'yi dünyaya getirmiştir.

HAZAL KAYA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

2023 - Pera Palas'ta Gece Yarısı (Esra)

2020 - Menajerimi Ara (Konuk Oyuncu)

2008-2010 - Aşk-ı Memnu (Nihal Ziyagil)

2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Berna Ç.) (Konuk Oyuncu)

2011-2012 - Adını Feriha Koydum (Feriha Yılmaz)

2021-2022 - Misafir (Gece / Güneş)

2006 - Sıla (Berrin)

2006 - Taşların Sırrı (Bengü)

2006 - Acemi Cadı (Pelin)

2007-2008 - Genco (Özge/Gülay)

2012 - Son Yaz-Balkanlar 1912 (Emine)

2013 - A.Ş.K. (Azra Özak)

2015 - Maral: En Güzel Hikayem (Maral Erdem)

2017-2019 - Bizim Hikaye (Filiz Elibol Aktan)

HAZAL KAYA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

2015 - Kırık Kalpler Bankası (Aslım)

2022 - Benden Ne Olur (Sertab Bal)

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Hülya)

2012 - Bu Son Olsun (Lale)

2011 - Çalgı Çengi (Konuk Oyuncu)

2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (Berna Ç.)

2013 - Mavi Dalga (Arzu)

2014 - İtirazım Var (Zeynep Bulut)



