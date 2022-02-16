Hazal Kaya’nın başrolü üstlendiği Pera Palas’ta Gece Yarısı’ndan yeni fragman geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Netflix Türkiye'nin heyecanla beklenen yeni yerli dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan ilk uzun fragman seyircisinin beğenisine sunuldu. 3 Mart’ta vizyona izlenmeye başlanacak olacak dizi, “Önce Pera Palas'a sonra geçmişe gidiyoruz. Çözmemiz gereken bir gizem var!” notuyla sunuldu.

Başrolünü Hazal Kaya’nın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, Nergis Öztürk, Engin Hepileri, Ahmet Varlı gibi isimler rol aldı. İlerleyen bölümlerinde Atatürk’e düzenlenecek olan bir suikasti işleyecek olan yapımda Mustafa Kemal rolünü üstlenecek olan oyuncunun kimliği henüz açıklanmadı.

PERA PALASTA GECE YARISI KONUSU

Genç bir gazeteci olan Esra, Pera Palas Oteli hakkında bir yazı yazmakla görevlendirilir. Bu yüzden otele giden Esra, gezdiği odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Bu inanılmaz keşfi sayesinde zamanda yolculuk yapan Esra, bu sayede Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen bir kompodan haberdar olur. Artık Esra Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak Esra bu sırada Halit adındaki gizemli bir adamla tanışmasıyla aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar.



