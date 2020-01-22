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  4. Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Kasım ayında Ali Atay’la oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına alan Hazal Kaya geçtiğimiz gün Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un doğum günündeydi! Güzel oyuncu bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi

4 sene birlikte olan ve geçtiğimiz Şubat ayında evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay çifti bebeklerini kısa süre önce kucaklarına almıştı.

18 Kasım’da oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya artık arkadaş ortamlarına dahil olmaya başladı. Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un doğum gününde Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ile birlikte yer aldı. 16 Ocak ve 26 Ocak tarihlerinin doğum günleri olduğunu belirten bir paylaşım yapan Cansu Tosun da, “Şükür iyi ki varsınız. Hayata anlam kazandıran günlerden biri daha. İyi ki doğmuşuz iyi ki beraberiz. ” diye yazdı.

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Ünlü isimlerin akın ettiği bir doğum günü paylaşımı yapan Erkan Kolçak Köstendil'in paylaşımında en çok Hazal Kaya dikkat çekti. Hazal Kaya bebeği Fikret Ali ile birlikte yer aldığı fotoğrafta bebeğinin yüzünü de ilk kez gösterdib


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