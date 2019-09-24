Hazal Kaya: Sayende gülmekten ağladık aşkım!

Yapımcılığını TAFF Pictures’ın üstlendiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür’ün rol aldığı komedi filmi ‘Cinayet Süsü’ nün fragmanı seyirciyle buluştu. Ali Atay'ın yönetmenliğinde çekilen filmin fragmanını Hazal Kaya da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Eşine destek olmak isteyen Kaya, yaptığı paylaşıma "Helaaal... Bugün de sayende gülmekten ağladık aşkım sağol" notunu düştü.

Hamile eşinin bu jestine Ali Atay da kalp emojisiyle cevap verdi.





