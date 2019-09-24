MAGAZİN

Hazal Kaya: Sayende gülmekten ağladık aşkım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı 'Cinayet Süsü' isimli sinema filminin fragmanı yayınlandı. Hazal Kaya da fragmanı Twitter'dan paylaşarak eşine destek oldu.

Hazal Kaya: Sayende gülmekten ağladık aşkım!

Yapımcılığını TAFF Pictures’ın üstlendiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür’ün rol aldığı komedi filmi ‘Cinayet Süsü’ nün fragmanı seyirciyle buluştu. Ali Atay'ın yönetmenliğinde çekilen filmin fragmanını Hazal Kaya da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Eşine destek olmak isteyen Kaya, yaptığı paylaşıma "Helaaal... Bugün de sayende gülmekten ağladık aşkım sağol" notunu düştü.

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Hamile eşinin bu jestine Ali Atay da kalp emojisiyle cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya ali atay Cinayet Süsü

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