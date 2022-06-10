Hazal Kaya tatil sezonunu açtı

En son sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'e yaptığı destek paylaşımıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Hazal Kaya, bu defa tatil pozlarıyla gündemde.

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Hazal Kaya, ısınan havalarla birlikte tatil sezonunu açtı.

Mayolu paylaşımını Instagram'dan paylaşan Kaya'ya fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Güzelliği ve başarısıyla her daim dikkat çeken Kaya'ya pek çok sosyal medya kullanıcısı övgü dolu yorum yaptı.





