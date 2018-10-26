MAGAZİN

Hazal Kaya ve Ali Atay evleniyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

5 yıldır birlikte olan Hazal Kaya ve Ali Atay evlenmeye karar verdi! İki ünlü isim yaz ayında nikâh masasına oturacak

Hazal Kaya ve Ali Atay evleniyor!

Bizim Hikaye'nin güzel oyuncusu Hazal Kaya da evliler kervanına katılıyor.

28 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, beş yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile evlilik kararı aldı.

Akşam Life'da yer alan habere göre; mutlu haberi aile büyükleri ve dostlarıyla paylaşan çift, bu yaz nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Düğün tarihi konusunda henüz bir tarih belirlemeyen sevgililer, mekân olarak tatil beldesi Cunda, Bozcaada ya da Çeşme üzerinde duruyordu. Son kararı Cunda oldu. Çift, tatil yerindeki işletmelerle şimdiden irtibata geçti.


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Hazal Kaya ve Ali Atay hazal kaya ali atay

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