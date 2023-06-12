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Hazal Subaşı derin yırtmacıyla olay yarattı! Beğeni yağdı

12.06.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Hazal Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak hayat verdiği Doktor Leyla Erpek karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Subaşı iddialı ve cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin son gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.

Hazal Subaşı derin yırtmacıyla olay yarattı! Beğeni yağdı

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı rol aldığı yapımlardaki rolleriyle büyük beğeni topladı. Çukur, Halka ve Sıcak Kafa gibi pek çok projede rol alan ünlü oyuncu son olarak Kasaba Doktoru dizisinde hayat verdiği Doktor Leyla Erpek karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Hazal Subaşı zaman zaman iddialı ve cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ünlü isim bu defa derin yırtmaçlı ve dekolteli elbisesiyle pozlar verip paylaştı.

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Hazal Subaşı'nın son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Tüm zamanların en güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

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1995'te İzmir'de dünyaya gelen güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanındı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek istediği şey oyuncu olmaktı.

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İlk olarak Adını Sen Koy dizisinin seçmelerine katılan Hazal Subaşı'nın hayatı bu seçmelerden geçmesiyle birlikte değişti.

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