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Hazar Ergüçlü: Ailem Onur'u seviyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü yeni yıla Kıbrıs’ta girdi. Kıbrıs doğumlu olan Hazar Ergüçlü, ailesiyle bir araya gelerek sevgilisi Onur Ünlü’yü tanıştırdı.

Hazar Ergüçlü: Ailem Onur'u seviyor

19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yurda dönen oyuncu Hazar Ergüçlü Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı.

Habertürk'ün haberine göre; Flaşlardan rahatsız olan Onur Ünlü hızla uzaklaşırken Ergüçlü soruları yanıtladı.

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Tatilin güzel geçtiğini belirten Ergüçlü, “Onur ailemle tanıştı. Yemek yiyip güzel vakit geçirdik” dedi. Ergüçlü, “Yemekte evlilik konuşuldu mu?” sorusuna gülümseyerek “Sadece yemek yedik. O tarz konulara girmedik. Zaten Onur’u çok seviyorlar” şeklinde yanıt verdi.

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Onur Ünlü Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü

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