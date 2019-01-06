Hazar Ergüçlü: Ailem Onur'u seviyor

19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yurda dönen oyuncu Hazar Ergüçlü Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı.

Habertürk'ün haberine göre; Flaşlardan rahatsız olan Onur Ünlü hızla uzaklaşırken Ergüçlü soruları yanıtladı.

Tatilin güzel geçtiğini belirten Ergüçlü, “Onur ailemle tanıştı. Yemek yiyip güzel vakit geçirdik” dedi. Ergüçlü, “Yemekte evlilik konuşuldu mu?” sorusuna gülümseyerek “Sadece yemek yedik. O tarz konulara girmedik. Zaten Onur’u çok seviyorlar” şeklinde yanıt verdi.

