Hazar Ergüçlü: Artık daha cesurum

Hazar Ergüçlü, Marie Claire ocak sayısına kapak pozu verdi.

Ergenlik sıkıntılarını daha kolay atlatmak için ailesinin yönlendirmesiyle 16 yaşında tiyatroyla başladığı oyunculukta zirveye yerleşen Hazar Ergüçlü, 2018’e damga vurdu.

Nuri Bilge Ceylan imzalı ‘Ahlat Ağacı’ ile Cannes’da övgüleri toplayan, Netflix dizi Hakan: Muhafız dizisinde başrolde oynayan, ocakta BBC dizisinde konuk oyunculuk yapacak olan Hazar Ergüçlü, iddiasını yeni yıla da taşıdı.

Hazar Ergüçlü konuşmasında "Artık daha cesurum" dedi.

