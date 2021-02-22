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Hazar Ergüçlü aşka geldi

22.02.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Hazar Ergüçlü aşka geldi

Bir dönem Muhafız dizisiyle yıldızı parlayan ve şu sıralar ‘Alev Alev’ isimli dizide rol alan oyuncu Hazar Ergüçlü, aşka geldi. Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün fotoğrafını paylaşan oyuncu kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine can veren oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşk tam gaz devam ediyor. Zaman zaman sevgilisi Ünlü ile birlikte olduğu anları takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, şimdi ise sevgilisi Ünlü’nün bir fotoğrafını yayınladı. Ergüçlü, yayınladığı paylaşımına ise “Benim” notunu düşerek kalp emojisi ekledi.

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TARZIYLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Yaklaşık üç yıldır Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz hafta sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak, "Aynayla imtihan" notunu düştü.
Çiftin paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Ünlü'nün tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.

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Hazar Ergüçlü: Aynayla imtihanHazar Ergüçlü: Aynayla imtihan


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