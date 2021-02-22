Hazar Ergüçlü aşka geldi

'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine can veren oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşk tam gaz devam ediyor. Zaman zaman sevgilisi Ünlü ile birlikte olduğu anları takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, şimdi ise sevgilisi Ünlü’nün bir fotoğrafını yayınladı. Ergüçlü, yayınladığı paylaşımına ise “Benim” notunu düşerek kalp emojisi ekledi.

TARZIYLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Yaklaşık üç yıldır Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz hafta sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak, "Aynayla imtihan" notunu düştü.

Çiftin paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Ünlü'nün tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.



